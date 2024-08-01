Ünlü Şarkıcı Karsu Evlendi: Önce Aracı Bozuldu Sonra Gelinliğin Azizliğine Uğrayarak Yere Düştü
Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Karsu, düğün gününe ait fotoğrafları paylaştı. Çiftin önce aracı bozuldu, daha sonra ise Karsu gelinliğin azizliğine uğrayarak düştü.
Sempatik tarzı ve özgün tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Karsu Dönmez, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük yankı uyandırıyor.
Ünlü şarkıcı, 2022'nin eylül ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'nın evlenme teklifini kabul etmişti. Yaşamını Hollanda'da sürdüren Karsu Dönmez, sevdikleriyle bir araya gelip bekarlığa veda partisi de yapmıştı.
Karsu Dönmez, geçtiğimiz günlerde Hollanda'da kına gecesi yaptı. Sosyal medya hesaplarından gecenin fotoğraflarını paylaşan Karsu, duygularını 'Masal gibi bir geceydi' diyerek dile getirmişti.
2 hafta önce geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapan başarılı şarkıcı Karsu, evlendi.
YAŞADIĞI TALİHSİZ ANLARI PAYLAŞTI
Eşini gelinlikle gören Mike Schrama gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medya hesabından düğünündeki renkli kareleri yayınlayan Karsu, yaşadığı talihsiz anları paylaşmayı da ihmal etmedi.
ÇİFTİN ARACI YOLDA BOZULDU
Babasının evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına gitmeye çalıştı ancak çiftin aracı yolda bozuldu. O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti.
GELİNLİĞİNİN AZİZLİĞİNE UĞRAYARAK DÜŞTÜ
Çiçeklerle dolu bir bahçede evlenen Karsu, sevenleriyle eğlenirken içki şişesi açmak istedi ancak gelinliğin azizliğine uğrayarak yere düştü. Eşinin yardımıyla gülerek yerinden kalkan Karsu, iyi olduğunu söyleyerek eğlenceye devam etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Karsu'ya yorum yağdı.