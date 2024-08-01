Ünlü Şarkıcı Karsu Evlendi: Önce Aracı Bozuldu Sonra Gelinliğin Azizliğine Uğrayarak Yere Düştü

ÇİFTİN ARACI YOLDA BOZULDU

Babasının evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına gitmeye çalıştı ancak çiftin aracı yolda bozuldu. O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti.