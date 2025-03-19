Acun Ilıcalı ile Eşi Ayça Çağla Altunkaya Düşman Çatlattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya magazin gündeminden düşmüyor. Çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf adeta düşman çatlattı...

Acun Ilıcalı ile Eşi Ayça Çağla Altunkaya Düşman Çatlattı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce 3 evlilik yapan ve bu evliliklerinden 4 kızı bulunan Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile dördüncü evliliğini geçtiğimiz yıl yaptı.

Acun Ilıcalı ile Eşi Ayça Çağla Altunkaya Düşman Çatlattı - Resim : 1

Esma Sultan Yalısı'ndaki görkemli düğün töreninde Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan nikah şahidi olmuştu. Gelin Ayça Çağla Altunkaya ise gelinliği ile göz kamaştırmıştı.

Acun Ilıcalı ile Eşi Ayça Çağla Altunkaya Düşman Çatlattı - Resim : 2

Uzun zamandır yaşadıkları aşkla magazin gündemine konu olan çiftten yeni bir fotoğraf geldi.

Acun Ilıcalı ile eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın sosyal medyada paylaştığı mutlu anları adeta düşman çatlattı.

İşte o fotoğraf:

Acun Ilıcalı ile Eşi Ayça Çağla Altunkaya Düşman Çatlattı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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