Acun Ilıcalı'dan Bomba 'Yasa Dışı Bahis' Açıklaması: 'İftira Atılacağını Tahmin Ediyordum Ama...'

İş insanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakkında hapis istemiyle açılan yasa dışı bahis davasına ilişkin konuştu. Ilıcalı, "Dışarıdan aldığım bir maçın arka planında bir reklam var ve her yerde ‘Acun yasa dışı bahis reklamı yaptı’ manşetleri atılıyor. Ben ne yaptım? Milli maç yayınladım. Sahada yer alan bir reklam nedeniyle nasıl sorumlu olabilirim” dedi.

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Acun Ilıcalı'dan Bomba 'Yasa Dışı Bahis' Açıklaması: 'İftira Atılacağını Tahmin Ediyordum Ama...'

TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdiği iddiasıyla hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

TV100’de Ersin Düzen’in sunduğu programın konuğu olan Ilıcalı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayın haklarına sahip olduğu maçlarda yayınlanan reklamlardan sorumlu olamayacağını belirten Ilıcalı, "Dışarıdan aldığım bir maçın arka planında bir reklam var ve her yerde ‘Acun yasa dışı bahis reklamı yaptı’ manşetleri atılıyor. Ben ne yaptım? Milli maç yayınladım. Sahada yer alan bir reklam nedeniyle nasıl sorumlu olabilirim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Bomba 'Yasa Dışı Bahis' Açıklaması: 'İftira Atılacağını Tahmin Ediyordum Ama...' - Resim : 1

'BAZI REKLAMLARIN EKRANA GELMESİ KAÇINILMAZ'

Açıklamalarında, hakkında yargı sürecinin başlatılmış olmasının, olayın suç olduğunu kanıtlamayacağına dikkat çeken Ilıcalı, “Bu maçları yurt dışından alıyoruz ve yayıncı kuruluş olarak ekrana getiriyoruz. Beş farklı kanal da aynı durumu yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle bazı reklamların ekrana gelmesi kaçınılmaz oluyor” dedi.

Kendisine iftira atılacağını tahmin ettiğini belirten ünlü iş insanı, “Yayın haklarını UEFA’dan aldık, bu konuda yapacak bir şey yok. Benim için asıl önemli olan yargının adil bir şekilde süreci değerlendirmesi. Eğer ‘Acun yasa dışı bahis şirketiyle anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı’ gibi bir şey çıkarsa, buradayım. Ama çıkamaz, çünkü böyle bir şey olmadı” diye konuştu.

Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan yasa dışı bahis iddialarının Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra ortaya atılmaya başlandığına vurgu yaptı.

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Kaynak: TV100

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