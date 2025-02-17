Acun Ilıcalı'dan Dev Derbi Öncesi Yabancı Hakem Açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yabancı hakem konusuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem yönetmesi konusunda takdirin federasyonda olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 24. haftada Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maçın ardından Ülker Stadyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'KADIKÖY'DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'

Acun Ilıcalı, "Bizim için güzel bir akşam. Son haftalarda takımımız güzel bir ivme yakaladı. Bugün de zorlu bir rakibi yenmeyi başardık. İlk olarak yine bu sezonun yıldızı olan taraftarımıza bir parantez açıp öyle devam etmek istiyorum. 6-7 haftadır taraftarımızın yükselen performansı, Kadıköy'ü gelinmesi gereken bir ortama çevirdi. Tüm Fenerbahçeliler'in gelmesini ve bu muhteşem ortamı yaşamasını istiyorum. Fenerbahçe taraftarının gücünü gördük, olağanüstü bir ses ve enerji. Taraftarımız tam anlamıyla bir resital sundu. Takımımızı başından sonuna destekledi. Gol yiyoruz, destek artıyor. Kadıköy'de güzel şeyler oluyor. Bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetmesiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Ilıcalı, "Kasımpaşa maçında hakemlik bir şey yoktu. Derbi için zaten başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Rakip takımdan da yabancı hakem konusunda sıcak baktıklarını söylemişti. Okan Buruk da bir sakınca olmadığını söylemişti. Bundan sonra takdir federasyonumuzundur. Biz bu konuda fikrimizi söyledik. Galatasaray da hakemin iyisi olsun dedi. Dünyanın en iyi hakemleri de burada maç yönetebilir. Bu konuya bakış açımız belli." dedi.

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Kaynak: İHA

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Acun Ilıcalı'dan Dev Derbi Öncesi Yabancı Hakem Açıklaması Dev Derbi Öncesi Yabancı Hakem Açıklaması