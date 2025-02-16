Kadıköy'de İkinci Yarı Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Mert Hakan, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Opoku, Yasin, Rodrigurs, Piatowski, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR | FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA

35' Savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.

31' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.

21' GOL | Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

19' Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

14' Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: İHA