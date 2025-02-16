Kadıköy'de İkinci Yarı Başladı
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayan mücadeleye dar anlatım Gerçek Gündem'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Polonyalı Daniel Stefanski oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Mert Hakan, Talisca, En-Nesyri
Kasımpaşa: Gianniotis, Neto, Opoku, Yasin, Rodrigurs, Piatowski, Fall, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR | FENERBAHÇE 1-0 KASIMPAŞA
35' Savunmadan çıkarken Cafu’nun kaptırdığı topta araya giren Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis’te kaldı.
31' SARI KART | Fenerbahçe'de Talisca sarı kart gördü.
21' GOL | Fred'in derinlemesine pasında savunmandan seken topu alan Youssef En-Nesyri, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.
19' Claudio Winck’in sağ taraftan yerden pasında Da Costa'nın altıpas içerisinde vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
14' Mamadou Fall'un pasında topla buluşan Kevin Rodrigues, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: İHA