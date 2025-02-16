Bozüyük Vitraspor Karamürselspor'a Farklı Yenildi

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 20. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor, sahasında Kocaeli temsilcisi Karamürselspor'a yenildi.

Maçın 6. dakikasında Bozüyük Vitraspor, Eren Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım 40. dakikada Huzeyfe Ahmet Kaymak'ın golüyle eşitliği yakalarken ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

50 dakikada, Huzeyfe Ahmet Kaymak hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı ve skoru 2-1 yaptı. 52'de Bozüyük Vitraspor oyuncusu Yunus Özdoğan, rakibine yaptığı faul sonrası 2. sarı karttan kırmızı kart görürken takımı 10 kişi kaldı. 72. dakikada Berat Aydın ve 90 dakikada penaltıdan Orhan Şenmemiş golleriyle konuk ekip sahadan 4-1’lik net bir skorla galip olarak ayrıldı.

Bu sonucun ardından Vitraspor 21 puanda kaldı. Vitraspor ligin 21. haftasında Evrensekiz Evrespor deplasmanına gidecek.

Kaynak: İHA