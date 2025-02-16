Sungurlu Belediyespor Şampiyon

AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Denizlispor Civildir'i 3-0’lık net skorla mağlup eden Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı.

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Sungurlu Belediyespor Şampiyon

Erkekler Voleybol 2. Lig Finalleri'nde Sungurlu Belediyespor, Yenikent Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda Denizlispor Civildir ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0 skorla geçen Sungurlu Belediyespor, 2. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselmeye hak kazandı. Oyuncular, maçın ardından şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Sungurlu Belediyespor Şampiyon - Resim : 1

Grupta dün oynanan müsabakada Denizli Civildir'i yenen Adana Akkapı MİTAL Oluşum da 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen diğer ekip oldu.

Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen törende takımlar kupa ve madalyalarını teslim aldı.

Sungurlu Belediyespor Şampiyon - Resim : 2

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Kaynak: AA

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