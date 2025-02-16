Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü Evinde Devirdi
1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, kendi sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemleri Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar'dı.
Iğdır FK'nın kadrosunda Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Malle dk. 67), Bruno (Thuram dk. 67), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 78), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Burak Bekaroğlu dk. 69), Ali Yaşar, Avramovski yer aldı.
Yedeklerde Furkan Köse, Alperen Selvi, Caner Cavlan, Onur Alp Sarman, Arda Çolak, Semih Akyıldız bulundu.
Ankara Keçiörengücü'nün kadrosunda Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Uğur Kaan Yıldız dk. 69), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Görkem Bitin dk. 56), Orhan Nahırcı (Hasan Ayaroğlu dk. 69), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Ali Dere dk. 56), Marcos Silva (Dembele dk. 69) yer aldı.
Yedeklerde Mehmet Erdoğan, Mert Kula, Oğuzhan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın bulundu.
Karşılaşmadaki golleri Bruno (dk. 36) ve Avramovski (dk. 52 ve 60) kaydetti.
Kaynak: İHA