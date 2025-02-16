Eskişehirspor Evinde Çok Rahat

Eskişehirspor evinde ağırladığı Kaş Kınıkspor'u 4-0’lık net skorla geçmeyi başardı. Karşılaşma öncesi Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eskişehir efsanesi Fethi Heper de anıldı.

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Eskişehirspor Evinde Çok Rahat

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta Eskişehirspor ile Kaş Kınıkspor karşılaştı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 12. Dakikasında ilk golü Necati Önal attı. Daha sonra 22. dakikada ise Necati Önal'ın golü ile Es-es ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Eskişehirspor Evinde Çok Rahat - Resim : 1

İkinci yarıya da hızlı bir giriş yapan siyah-kırmızılı ekip 81 ve 90. dakikalarda penaltı kazandı. Umut Akpınar ve Necati Önal penaltıdan attığı gollerle Eskişehirspor karşılaşmayı 4-0’lık skorla geçmeyi başardı.

FETHİ HEPER ANILDI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eskişehirspor'un eski futbolcusu Fethi Heper, maç öncesinde anıldı. Ardından Fethi Heper'in anısına fotoğrafının önüne karanfiller konuldu.

Milli Takımın Efsanesi Fethi Heper Hayatını KaybettiMilli Takımın Efsanesi Fethi Heper Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: İHA

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