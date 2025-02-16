Eskişehirspor Evinde Çok Rahat

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta Eskişehirspor ile Kaş Kınıkspor karşılaştı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 12. Dakikasında ilk golü Necati Önal attı. Daha sonra 22. dakikada ise Necati Önal'ın golü ile Es-es ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı bir giriş yapan siyah-kırmızılı ekip 81 ve 90. dakikalarda penaltı kazandı. Umut Akpınar ve Necati Önal penaltıdan attığı gollerle Eskişehirspor karşılaşmayı 4-0’lık skorla geçmeyi başardı.

FETHİ HEPER ANILDI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eskişehirspor'un eski futbolcusu Fethi Heper, maç öncesinde anıldı. Ardından Fethi Heper'in anısına fotoğrafının önüne karanfiller konuldu.

Kaynak: İHA