Milli Takımın Efsanesi Fethi Heper Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Fethi Heper, 81 yaşında KOAH hastalığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehirspor Kulübü, yayımladığı mesajda, Heper’in 1965-1974 yılları arasında kulüp formasını terlettiğini hatırlattı.

Heper'in Eskişehir temsilcisinin takım kaptanlığını yaptığı anımsatılan açıklamada, "9 sezonda attığı 121 golle adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, eski milli futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirspor'umuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

VALİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Heper’i “efsane” golcü olarak anarak, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise milli futbolcu ve emekli öğretim üyesi Fethi Heper’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

CUMARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

KOAH tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde vefat eden Heper, 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

HEPER'İN FUTBOL KARİYERİ

1965-1974 yılları arasında Eskişehirspor formasıyla 300 maça çıkan ve 121 gol atan Heper, A Milli Takım’da ise 3 kez görev aldı. 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında Türkiye’nin en üst liginde gol krallığına ulaşan Heper, 5 Eylül 1970'te Eskişehirspor’un Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği tarihi maçta tüm golleri kaydetmişti.

Eskişehirspor'un 1970-1971 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Heper, 1974’te yaşadığı sakatlık sonrası futbolu bırakıp akademik kariyere yöneldi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Fethi Heper, Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi ve 26 Ocak 2011'de emekli oldu. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’nda çeşitli görevlerde bulundu.

Kaynak: AA