Eski Milli Futbolcu Ogün Altıparmak Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Futbola Karşıyaka’da başladıktan sonra 24 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında birçok başarı elde etti. 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan eski milli oyuncu, 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu.

Altıparmak ayrıca kulübün ilk gol kralı olan ismi olarak kayıtlara geçti.Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camiamızın Acı Kaybı: Ogün Altıparmak’ı kaybettik Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik. Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti. Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü (yarın) saat 14.30’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nden ikindi vaktinde kaldırılacak, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir" ifadelerine yer verdi.

Camiamızın Acı Kaybı: Ogün Altıparmak’ı kaybettik



Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.



Ogün Altıparmak, futbol… pic.twitter.com/3eVeYUmLYe — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2025

MOSTUROĞLU'NDAN VEDA MESAJI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA