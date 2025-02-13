Barış Alper Yılmaz'dan Olay Açıklama! 'Benimle Oynadıkları İçin Şanslılar'

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam 23.00'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda da karşılaştıklarını ve 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Buruk, "Yakından tanıdığımız bir stat. Yakın zamanda burada bir maç yaptık. Grup müsabakasıydı. Tek maçlık bir eşleşmeydi. Şimdi iki maçlık bir seri bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız, buradan alacağımız avantajlı sonuç, rövanşta kendi sahamızda turu geçmek için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını biliyoruz. Rakibimiz de bizi iyi tanıyor. İki takım da kazanmak ve avantaj elde etmek için oynayacak" diye konuştu.

'ÖNEMLİ EKSİKLERİMİZ VAR AMA 11'İMİZ İYİ'

Oyuncularına güvendiğini aktaran Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz var. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Kadro olarak buraya kalabalık gelmedik ama oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ikinci maç için önemli bir avantaj yakalamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlk maça göre eksik kadroyla geldiklerini vurgulayan Buruk, "Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi kadromuza yazdık. Cezalı, sakat ve ayrılan oyunculara baktığımızda ilk maçtaki 8-9 oyuncumuz yok. Bugün geniş bir kadromuz yok ama iyi bir 11'e sahibiz. Yarın kazanmak için mücadele edecek bir kadroya sahibim. Rakibimizde de sakatlıklar var. İki takım için dezavantajlar var. İlk maç da temiz ve kaliteli olmuştu. Rakibimizin oyununa, teknik direktörüne ve oyuncularına saygı duyuyorum. Yaş ortalaması düşük ve iyi futbol oynamaya çalışan bir takım. Rakibimize saygı duyuyorum ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'KİMSE BENİM OYUNCUMA 'SAHTEKAR' DİYEMEZ'

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçından sonra yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

Kendisi ve futbolcularıyla ilgili birçok söylem olduğunun hatırlatılması üzerine Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan saygısızlıklar ve hakaretler var. Benim oyuncumla kim 'Sahtekar' diyorsa Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gereken cezayı verecektir. Oyuncuların saha içindeki tavırları çok önemli. Hepimiz farklı şeyler istiyoruz. Sene içinde çok eylem sayabiliriz. Fenerbahçe için böyle 5 tane penaltı sayabiliriz. Futbolcular bazen bunu dener. Basketbolda bile bazen oyuncu faul almaya gider. Bunun doğru veya yanlış olduğunu tartışırız ancak kararı verecek kişi hakemdir. Ayrıca Video Yardımcı Hakem sistemi var. Hakemlerin yaptığı hataları oyuncular üzerinden konuşmak yanlış. Bunları devamlı yapan oyunculara 'Sen iyi yaptın.' demiyorum. Bunu Türkiye'de yapan çok oyuncu var. Bazen oyuncu refleks olarak ayağını koyar ve faul almaya çalışır. Bunu bir oyuncu üzerinden konuşmak, bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma 'Sahtekar' diyemez. Bununla ilgili TFF'nin gerekli cezaları vereceğinden eminim."

'OSIMHEN İLE MERTENS ÇOK YARDIMCI OLUYOR'

Barış Alper Yılmaz ise İspanyol yıldız Alvaro Morata'nın transfer edilmesinin sorulması üzerine, "Morata çok büyük bir oyuncu. Osimhen, Mertens gibi kaliteli oyunculara sahibiz. Onlar saha içinde bize çok yardımcı oluyor. Genç oyuncular olarak onlardan bir şey öğrenirsek ne mutlu bize. Onlarla oynadığımız için çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için şanslı" değerlendirmesinde bulundu.

Performansında teknik direktör Okan Buruk'un büyük pay sahibi olduğunu anlatan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, "Tek başıma yaptığım bir şey değil. Hocam bunda çok büyük rol oynuyor. Burada oturabiliyorsam kulübüm ve hocam sayesinde. Özelliklerimi hocam sayesinde ortaya çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman çekinmedim. Bu benim karakterim. Hocam nerede görev verirse orada takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA