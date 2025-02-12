Galatasaray'dan Bir Transfer Daha

Süper Lig ekibi Galatasaray, bir ismi daha kadrosuna kattığını açıkladı. Ankaragücü'nden Arda Ünyay resmen 'Aslan' oldu.

Galatasaray'dan Bir Transfer Daha

Ara transfer dönemine sessiz giren Galatasaray, sonradan açıldı. Lens’ten Przemyslaw Frankowski’yi transfer eden sarı-kırmızılılar bir ismi daha renklerine bağladı.

Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Genç stoper için kulübüne 500 bin Euro bonservis ödeneceği belirtilirken, sonraki satıştan yüzde 10 pay verileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar transferi şu sözlerle duyurdu:

"Profesyonel futbolcu Arda Ünyay'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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