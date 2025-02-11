Yangın Faciası Sonrası Altınordu'dan Tarihi Karar: Fenerbahçe ve Galatasaray Hemen Harekete Geçti

Türk futbolunun altyapıya verdiği önemle tanınan kulüplerinden Altınordu, köklü bir değişime gitti. Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra U14, U15 ve U17 yaş kategorilerindeki takımları da akademi liglerinden çekildi.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Bu radikal kararın ardında, geçtiğimiz aylarda Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının etkili olduğu belirtiliyor. Özkan, bu olayın ardından yatılı oyuncu barındırmama kararı alarak, kulübün altyapı sisteminde köklü bir değişime gitti.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN TRANSFER HAMLESİ

Altınordu’nun altyapıdan çekilmesiyle birlikte birçok yetenekli futbolcu farklı kulüplerle anlaşma sağladı. Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra, U14 ve U15 kategorilerinde forma giyen milli futbolcuların büyük bölümü Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Öte yandan, Galatasaray’ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise İzmir ekibinden futbolcu transfer etmeme kararı aldı. Altyapıdan ayrılan genç oyuncuların transferlerinde bonservis bedeli talep etmeyen Altınordu, futbolcuların gelecekteki transferlerinden yüzde 50 pay alacak şekilde sözleşme maddesi ekledi.

ALTINORDU AKADEMİDE YENİ DÖNEM

Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli oyuncuları keşfederek altyapısında yetiştiren Altınordu, bu yeni süreçte yalnızca İzmir bölgesinden futbolcu yetiştirme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli ekip, şu an itibarıyla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yoluna devam ediyor. Altınordu futbol okulları ise ülke genelinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Altınordu, geçmişte Türkiye şampiyonlukları kazanmanın yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'nde de ülkemizi temsil etmişti. Ancak yeni stratejisiyle, bundan sonra yalnızca bölgesel altyapı faaliyetlerine odaklanacak.

Kaynak: DHA