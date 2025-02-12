Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın efsane isimlerinden Oğuz Çetin'den korkutan haber geldi. 61 yaşındaki eski futbolcu beyninde pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Fenerbahçe efsanelerinden teknik direktör Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçe ve Türk futbolunu efsane ismi Oğuz Çetin, beyninde pıhtı atması sebebiyle Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

TFF'DEN PAYLAŞIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da konuya ilişkin 'Geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

İSTANBULSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bir dönem İstanbulspor forması da giyen Çetin için sarı siyahlı kulüpten bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

İstanbulspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kulübümüzde ve Milli Takımımızda forma giymiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Oğuz Çetin’in yoğun bakıma alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Oğuz Çetin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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