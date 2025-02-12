Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır

Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına kapalı olan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiğini çalışıldı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı.

Kaynak: İHA