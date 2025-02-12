Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazır

Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına kapalı olan bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiğini çalışıldı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe'de Beklenmeyen AyrılıkFenerbahçe'de Beklenmeyen AyrılıkSpor

Fenerbahçe'den 'Oğuz Çetin' MesajıFenerbahçe'den 'Oğuz Çetin' MesajıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Beşiktaş'ın Yeni Yıldızları İmzaladı Beşiktaş'ın Yeni Yıldızları İmzaladı
Trabzonspor Folcarelli İçin İmza Töreni Düzenledi Trabzonspor Folcarelli İçin İmza Töreni Düzenledi
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
İstanbul’da Kira Artışları Devam Ediyor: En Pahalı Semtler Belli Oldu İstanbul’da Kiralar Aldı Başını Gitti!