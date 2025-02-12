Fenerbahçe'de Beklenmeyen Ayrılık
Fenerbahçe Opet, Marija Lekovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yıldız ismin ayrılığı taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA
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