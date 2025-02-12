Fenerbahçe'de Beklenmeyen Ayrılık

Fenerbahçe Opet, Marija Lekovic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yıldız ismin ayrılığı taraftarlar arasında şok etkisi yarattı.

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Fenerbahçe'de Beklenmeyen Ayrılık

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Karadağlı oyun kurucu Marija Lekovic ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Fenerbahçe'de Beklenmeyen Ayrılık - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Marija Lekovic ile yollarımız ayrılmıştır. Marija Lekovic'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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