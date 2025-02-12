Fenerbahçe'den 'Oğuz Çetin' Mesajı

Fenerbahçe, yoğun bakımda tedavi altına alınan efsanesi Oğuz Çetin için bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den 'Oğuz Çetin' Mesajı

Yaşadığı beyinde damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan futbol insanı Oğuz Çetin için Fenerbahçe’den açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, eski efsanesi Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenilmişti.

Fenerbahçe’nin mesajında "Geçmiş olsun Oğuz Çetin. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma KaldırıldıFenerbahçe'nin Efsanesi Yoğun Bakıma KaldırıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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