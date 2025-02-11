Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacağı açıkladı.

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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği dev derbinin tarihi ve saati belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada derbinin 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacağı bildirildi.

Süper Lig’in 25. Haftasında oynanacak karşılaşmada Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını Rams Park’ta paylaşacak.

Süper Lig'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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