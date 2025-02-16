Galatasaray'ın Kamp Kadrosunda Üç Eksik!

Galatasaray'ın, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata tedavileri sürdüğü için kadroya girmedi.

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Galatasaray'ın Kamp Kadrosunda Üç Eksik!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Rize'ye hareket etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata kadroda yer almadı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların, Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina."

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Kaynak: DHA

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