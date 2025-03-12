Hakan Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bir ilki Başardı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter Feyenoord'u eledi. Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada gol atarak tarihi bir başarıya imza attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ikinci karşılaşmasında Feyenoord’u 2-1 mağlup eden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, tarihte bir ilki başardı.
Hollanda’daki 2-0’lık ilk maçın rövanşında kendi sahasında Feyenoord’u konuk eden Inter, 2-1 galip gelmesini bildi. 51’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Inter’in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Bayern Münih oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: