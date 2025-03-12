Hakan Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bir ilki Başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ikinci karşılaşmasında Feyenoord’u 2-1 mağlup eden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, tarihte bir ilki başardı.

Hollanda’daki 2-0’lık ilk maçın rövanşında kendi sahasında Feyenoord’u konuk eden Inter, 2-1 galip gelmesini bildi. 51’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter’in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Bayern Münih oldu.

Kaynak: Haber Merkezi