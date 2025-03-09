Hakan Çalhanoğlu Inter'i İpten Aldı, İtalya’yı Hayran Bıraktı

İtalya Seri A’da Inter, sahasında 2-0 geriye düştüğü Monza karşısında muhteşem bir geri dönüş yaparak, 3-2’lik bir galibiyet almayı başardı. Inter’in ikinci golüme imza atan Hakan Çalhanoğlu, maçın oyuncusu seçilirken attığı golle İtalya’yı salladı.

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Hakan Çalhanoğlu Inter'i İpten Aldı, İtalya’yı Hayran Bıraktı

İtalya Serie A'da Inter, sahasında Monza'ya karşı inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

İlk yarıda Monza, Birindelli ve Balde’nin attığı gollerle deplasmanda iki farkla öne geçerken, ilk yarının skorunu Inter’den Arnautovic belirledi ve ilk yarı 1-2’lik Monza üstünlüğüyle tamamlandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVREYE GİRDİ

İkinci yarıda A Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu devreye girerek, 64. dakikada bulduğu etkileyici golle skora dengeyi getirdi. Hakan’ın ceza sahasından kaydettiği gol İtalya’da büyük beğeni topladı.

Hakan Çalhanoğlu Inter'i İpten Aldı, İtalya’yı Hayran Bıraktı - Resim : 1

INTER ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Inter, Monzalı futbolcu Kyriakopoulos’un 77. dakikada kendi kalesine attığı gole 3-2 ile öne geçerken, maç da bu skorla tamamlandı. Inter bu galibiyetle puanını 71’e yükselterek liderlik koltuğundaki yerini korurken, en yakın rakibiyle 1 maç fazlasıyla 4 puanlık farkı da korudu.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Maçta etkili bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, Inter-Monza maçının oyuncusu seçilirken, attığı gol de İtalya'da gündeme oturdu.

Hakan Çalhanoğlu Inter'i İpten Aldı, İtalya’yı Hayran Bıraktı - Resim : 2

Perdeyi Hakan Çalhanoğlu Kapattı: Inter Farklı Galip GeldiPerdeyi Hakan Çalhanoğlu Kapattı: Inter Farklı Galip GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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