Perdeyi Hakan Çalhanoğlu Kapattı: Inter Farklı Galip Geldi

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının son golünü kaydetti.

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Perdeyi Hakan Çalhanoğlu Kapattı: Inter Farklı Galip Geldi

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Inter Sardegna Arena'da karşı karşıyla geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martnez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 40'a çıkaran Inter, maç fazlasıyla aynı puanda bulunan Atalanta'yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı.

Perdeyi Hakan Çalhanoğlu Kapattı: Inter Farklı Galip Geldi - Resim : 1
Inter haftaya deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Cagliari ise Monza'ya konuk olacak.

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Kaynak: İHA

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