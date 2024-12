Şampiyon Boksör 35 Yaşında Hayatını Kaybetti

Porto Rikolu boksör Paul Bamba hayatını kaybetti. Bu haber, bir hafta önce New Jersey'de Rogelio Medina'yı altıncı rauntta nakavt ederek WBA'nın ikinci "altın" kruvazör sıklet unvanını kazandığı anıların henüz taze olduğu bir dönemde duyuruldu. Menajeri, ünlü R&B şarkıcısı Shaffer "Ne-Yo" Smith'in Cuma günü yaptığı açıklama, boks dünyasını derinden sarstı.

Bamba'nın ölüm haberi, Ne-Yo ve boksörün ailesi tarafından yapılan ortak bir açıklama ile kesinleşti. Aile "Işığı ve sevgisiyle sayısız hayata dokunan sevgili oğlumuz, kardeşimiz, dostumuz ve boks şampiyonumuz Paul Bamba'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı. Ayrıca, Bamba'nın azmi ve büyüklük için duyduğu tutku, açıklamada övgüyle bahsedilen önemli bir özellik olarak vurgulandı.

ZORLU YOLLARDAN ŞAMPİYONLUĞA

Paul Bamba'nın hayatı sadece boks ringlerinde değil, kişisel mücadelesinde de büyük bir zaferle doluydu. 2024 yılı ona boks kariyerinde altın harflerle yazılacak bir yıl getirdi. 14 maçının tamamını nakavtla kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak en büyük zaferi son unvan kazandığı maçtı. Üç mağlubiyetin ardından kendini yeniden kanıtlayarak, kazanmayı başarmıştı. Şampiyonluk, sadece bir zaferin ötesinde, onun hayatındaki geri dönüşün simgesiydi.

Bamba'nın sporculuk kariyerinin yanı sıra, hayatı da büyük bir mücadeleye tanıklık etmişti. Rio Piedras, Porto Riko'da doğan Bamba, çocukluğundan itibaren zorluklarla savaştı. ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yaptıktan sonra, savaşın izlerini taşıyan bir psikolojik travma ile mücadele etti. Irak'taki görevinden sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile başa çıkmaya çalışan Bamba, yaşamını yeniden şekillendirmek için boksu bir kurtuluş yolu olarak benimsedi.

Evsizlikle yüzleştiği bir dönemde, Bronx’taki Morris Park Boks Kulübü’nde antrenman yapmaya başladı. "Boks kelimenin tam anlamıyla hayatımı kurtardı," demişti bir röportajında. Başlangıçta sadece raunt başına 10 dolar karşılığında antrenman yaparken, Aaron "Superman" Davis ve Bobby Miles gibi eğitmenlerle tanışarak, onu profesyonel bir boks kariyerine taşıyan yolu açmıştı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİYDİ

Bamba, sadece boks ringinde değil, aynı zamanda sosyal medya ve influencer boksu dünyasında da kendine bir yer edinmeye başlamıştı. 2022'de, Tommy Fury ile yapılacak dövüşü iptal edilen boksör, yükselen popülaritesinin peşinden gitmeye karar verdi. Son zamanlarda, unvanının kendisini yüksek profilli maçlar için iyi bir konumda bırakacağını düşünerek, Jake Paul'e çağrı yapmıştı. Paul da sosyal medya üzerinden Bamba'ya saygılarını sunmuş, "RIP Paul Bamba" mesajını paylaşmıştı.

Vefat ettiği sırada Atlanta'da yaşayan Bamba, Ne-Yo'nun kişisel antrenörü olarak da çalışıyordu. Sıkı bir programa rağmen, boks kariyerine olan bağlılığını hiç kaybetmedi. Turnelere çıktığı zamanlarda dahi antrenmanlarını aksatmadan sürdürdü. Bamba'nın azmi, sadece boks dünyasında değil, çevresindeki insanlarda da ilham kaynağı olmuştu.

TAZİYE MESAJLARI

Bamba'nın ölümü, boks dünyasını derinden sarstı. Birçok ünlü boksör ve sporcu, sosyal medyada başsağlığı dileklerini iletti. Bamba'nın kazandığı unvanı elde etmesine yardımcı olan antrenörü Mustafa Meekins, Instagram’da şu duygusal mesajı paylaştı: "Hayatın nasıl döndüğü çılgınca. Hangi gün sona ereceğini asla bilemezsiniz. Her an için minnettar olun ve her şeyin değerini bilin."

Kaynak: Haber Merkezi