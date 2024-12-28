Merin, TOFAŞ'ı Farklı Yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü, Tofaş'ı farklı yendi.

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Merin, TOFAŞ'ı Farklı Yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Mersin Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Tofaş'ı 79-58'lik skorla yendi.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Mersin Spor Kulübü: Cobbs 12, Pinerio 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Canberk Kuş 7, Simmons 2, Tevfik Akdamar, Kartal Özmızrak 1, Deniz Kılıçlı
Başantrenör: Can Sevim
Tofaş: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecnicks 6, Obrien 5, Reed 14, Bankston 5 , Tolga Seçim 7, Özgür Cengiz 3, Berk Demir 7
Başantrenör: Orhun Ene
1. Periyot: 19-14 (Mersin Spor lehine)
Devre: 43-31 (Mersin Spor lehine)
3. Periyot: 59-43 (Mersin Spor lehine)

Kaynak: İHA

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