Dünyaca Ünlü Satranç Ustasına Diskalifiye Şoku: Giydiği Pantolon Başına Bela Oldu

Dünya satranç çevrelerini çalkalayan olay, beş kez dünya şampiyonu olmuş olan Norveçli satranç ustası Magnus Carlsen'in 2024 Dünya Hızlı ve Blitz Satranç Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesiyle başladı. Olay, görünüşte basit bir kıyafet kuralı ihlali gibi dursa da, arkasında büyük bir hayal kırıklığı ve sert bir protesto yatıyordu.

Carlsen, turnuva yönetmeliklerine aykırı olarak kot pantolon giymişti. Organizasyon bu ihlali fark ettiğinde, kendisine 200 dolar ceza kesti ve kıyafetini değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Ancak Carlsen, bu talebi reddetti ve duruşunu net bir şekilde ortaya koydu: "Eğer kurallarını uygulamak istiyorlarsa buyursunlar. Ama benim cevabım basit: Ben yokum. Yani, s**tirin gidin" dedi.

'KOT PANTOLON YÜZÜNDEN Mİ?'

Carlsen olayın detaylarını bir YouTube yayınında paylaştı. Turnuva öncesinde keyifli bir öğle yemeği yediğini, ancak kıyafetini değiştirmeye vakti olmadığını söyledi. "Gömlek ve ceket giymiştim ama kot pantolon aklıma bile gelmedi," dedi. Gelen uyarılar ve para cezasına rağmen kıyafetini değiştirmeyi reddetti. Ona göre bu, bir prensip meselesiydi. “Belki aptalca bir prensip ama benim için önemli" diye ekledi.

FIDE'YE ELEŞTİRİLER

Carlsen, bu olayın sadece bir kıyafet tartışması olmadığını, aynı zamanda FIDE’ye duyduğu hayal kırıklığının bir dışa vurumu olduğunu söyledi. "FIDE’den zaten yeterince sıkmıştım" diyerek organizasyonun sert kurallarına ve oyunculara olan yaklaşımına olan tepkisini dile getirdi. Carlsen’e göre bu kurallar hem gereksizdi hem de satrancın ruhuna aykırıydı.

Diskalifiye edildikten sonra Carlsen, turnuvadan tamamen ayrılma kararı aldı. Norveçli yayıncı NRK'ya yaptığı açıklamada "Onlarla bir daha çalışmak istemiyorum. Belki yaşlanıyorum ama bu tarz şeyleri artık umursamıyorum" dedi. Blitz Şampiyonası’na katılmama kararı da bu memnuniyetsizliğin önemli bir göstergesiydi.

FIDE’nin kıyafet yönetmeliği oldukça açıktı: Erkek oyuncular resmi bir takım elbise veya ulusal geleneksel kıyafet giymek zorundaydı. Kadın oyuncular için de benzer standartlar geçerliydi. Kurallara uyulmaması durumunda para cezası kesiliyor ve ısrar edilirse diskalifiye söz konusu oluyordu. Ancak Carlsen, bu kuralların esnetilmesi gerektiğine inanıyordu. "Oyunculara daha fazla esneklik tanınmalı" diyerek mevcut sistemin çok katı olduğunu belirtti.

'İNAT SAVAŞINA DÖNDÜ'

Carlsen, olay sonrasında kimsenin geri adım atmaya niyetli olmadığını dile getirerek durumu özetledi. "Bu bir inat savaşına döndü ve biz de bu noktadayız" diyerek turnuvadan ayrıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi