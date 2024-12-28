Trabzonspor, Samsunspor'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına bu sabah saat 10.30’da günün ilk antrenmanı ile devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, bugün saat 15.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA