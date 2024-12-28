Fatih Terim, Al-Shabab ile Anlaştı
Teknik Direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab ile sözleşme imzaladı. Al-Shabab ile 5 aylık sözleşme imzalayan Terim, yeni takımından 1 milyon 750 bin dolar kazanacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'i getirdi.
Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.
Kaynak: İHA
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