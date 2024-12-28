Fatih Terim, Al-Shabab ile Anlaştı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, takımın başına Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'i getirdi.

Al-Shabab Kulübü Başkanı Mohamad Almunajem da yer aldığı imza töreninde Terim, 5 aylık sözleşmeye imza attı. Terim'in yardımcılığını Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin yapacak.

Kaynak: İHA