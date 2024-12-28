Fatih Terim'in Suudilerden Kazanacağı Ücret Belli Oldu

'İmparator' lakaplı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'ın Al-Shabab ekibinden 5 ayda kazanacağı ücret belli oldu. Terim'in 1 milyon 750 bin dolar kazanacağı bildirildi.

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Fatih Terim'in Suudilerden Kazanacağı Ücret Belli Oldu

Galatasaray’ın efsane Teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim’in Suudi Arabistan’ın Al-Shabab ekibinden 5 ayda kazanacağı ücret belli oldu.

Suudi Arabistan’da yeni bir maceraya başlayacak olan Terim, Al-Shabab'tan 5 ay için 1 milyon 750 bin dolar kazanacak. Terim, devre arası kampı için Doha’ya gitti.

Başarılı teknik adamın yardımcılıklarına Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin getirildi. Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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