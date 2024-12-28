Spor Gündeminin Nabzı Bu Haberlerle Attı: İşte 2024'ten Geriye Kalanlar...

2024, spor organizasyonları açısından oldukça bereketli bir yıl oldu. 2024 Paris Olimpiyatları ve EURO 2024 başta olmak üzere pek çok organizasyon sporseverlere keyifli dakikalar yaşatırken, gerginlik, sinir, stres, heyecan gibi duygular da çokça yaşandı.

“Tarih ikinci olanları hatırlamaz” denilse de, Milli Atıcı Yusuf Dikeç, ikinci olmasına rağmen hafızalara atış stiliyle kazındı. Merih Demiral’ın EURO 2024’teki ‘bozkurtlu’ gol sevinci diplomatik kriz çıkardı, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u mağlup ettiği karşılaşmada, bıçakların çekilmesi yürekleri ağızlara getirdi. 2024 yılında spor adına pek çok gelişme yaşandı. İşte sizin için derlediklerimiz…

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KARIŞTI

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 30. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada yeşil sahalarda görmek istemeyeceğimiz olaylar yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak isterken olanlar oldu.

Oldukça gergin geçen maçta, Trabzonspor tribünlerinden sahaya bolca yabancı madde yağarken, maç esnasında oluşan gerginlik, maçta son düdüğün gelmesiyle tavan yaptı. Bordo-mavili taraftarlar sahaya atlayarak, Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Taraftarların, tekmeli yumruklu saldırısına Fenerbahçeli oyuncular da karşılık verdi. Ancak akıllarda en çok bir holiganın sarı-lacivertli oyunculara bıçak çekmesi kaldı. Söz konusu olay stat güvenliklerini bir kez daha tartışmaya açtı.

EURO 2024

Avrupa futbolunun tepe noktası olarak görülen EURO 2024’ün heyecanı Almanya’da yaşandı. Şampiyonada İngiltere’yi finalde 2-1’lik skorla geçen İspanya kupaya ulaşan ülke oldu. İspanya bu kupayı tarihinde 4. Kez müzesine götürerek, şampiyonayı en çok kazanan ülke oldu.

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek final mücadelesinde Hollanda’ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenerek büyük üzüntü yaşadı. Türkiye adına turnuvaya damga vuran olay ise Avusturya’yı elediğimiz karşılaşmada yaşandı.

Türkiye’nin Avusturya’yı 2-1’lik skorla devirdiği karşılaşmada Merih Demiral ülkemizin iki golüne imza atan isim oldu. Merih’in attığı ikinci golden sonra yaptığı ‘bozkurt işareti’ ise diplomatik kriz çıkmasına neden oldu. UEFA, karşılaşmanın ardından milli oyuncuyu disipline sevk etti ve sonrasında 2 maç ceza verdi.

Söz konusu cezanın ardından, büyük tartışmalar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm planlarını iptal ederek Almanya’nın yolunu tuttu ve Millilerin Hollanda ile oynadıkları çeyrek final karşılaşmasını tribünden izledi.

SÜPER KUPA SKANDALLARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2023’te aldığı karar neticesinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasını Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynayacaktı. Ancak Suudi yetkililer karşılaşmada İstiklal Marşı okunmasına ve Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıkmasına, Fenerbahçe’nin ise Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yer aldığı pankartla çıkmasına izin vermedi. Kararlar krize neden olurken, takımlar maça çıkmama kararı aldı.

2024 yılına sarkan Süper Kupa mücadelesinin Şanlıurfa’da oynanmasına karar verildi. Ancak bu kez de Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. Daha sonra verilen kararda ise karşılaşmaya U19 takımıyla çıkma kararı alan sarı-lacivertliler karşılaşmanın 2’inci dakikasında çekildi ve hükmen 3-0 yenik sayıldı. Fenerbahçe’ye bir de 4 milyon TL para cezası verildi.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI

Olimpiyat heyecanı 2024 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te yaşandı. Türkiye tarihinin en başarısız olimpiyatlarından birini geçirirken, 40 yıl sonra ilk kez altın madalya alamadan organizasyonu tamamladı. Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yalnızca 8 madalya kazanabildi.

Olimpiyatlar birçok dünya yıldızına sahne olurken, Milli atıcı Yusuf Dikeç’in ekipmansız şekilde, atış stili dünyanın gündemine oturdu.

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla gündeme oturdu. Dikeç’in stili dünyaca ünlü birçok sporcunun sevinç şekillerine de ilham oldu.

İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu bir kez daha geliştirerek altın madalyaya ulaşan isim oldu. Duplantis’in rekoru kırdıktan sonra Yusuf Dikeç pozu vermesi ise hafızalara kazınan bir diğer nokta oldu.

Türkiye’nin en büyük altın madalya umutlarından birisi de A Milli Kadın Voleybol Takımı’ydı. Filenin Sultanları, Brezilya’ya karşı oynadığı maçta 3-1 mağlup olarak, Olimpiyatları dördüncülükle tamamladı.

HACIOSMANOĞLU TFF BAŞKANI OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda eski Başkan Mehmet Büyükekşi’nin karşısına, geçmişte Trabzonspor Başkanlığı da yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu çıktı.

Genel Kurul’da yapılan oylama neticesinde oyların 134’ünü alan Hacıosmanoğlu TFF’nin yeni başkanı oldu. Türk futbolunda eski yönetim süresince yapılan eleştirilerin durulması beklenirken, Hacıosmanoğlu dönemi de birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

TÜRK TENİSİNİN PARLAYAN YILDIZI: ZEYNEP SÖNMEZ

Türk tenisinde son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız isim: Zeynep Sönmez. Zeynep, Meksika’nın Merida kentinde düzenlenen WTA 250 tekler turnuvasında ABD’li Ann Li’yi mağlup ederek, kariyerinin ilk WTA kupasına uzandı. Bu başarı, Türkiye’nin de ikinci WTA zaferi olarak kayıtlara geçti.

Zeynep Sönmez başarılı performansını sürdürmeye devam ederken, an itibarıyla dünya tek kadınlar sıralamasında da 88’inci sırada bulunuyor.

MİLLETLER LİGİ

Voleybolda, FIVB Milletler Ligi heyecanın doruğa ulaştığı karşılaşmalara sahne oldu. İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan ülke oldu.

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız ise, çeyrek finalde Polonya’ya 3-2’lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Erkekler Voleybol Milletler Ligi finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Fransa, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Filenin Efeleri ise, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 12 maçta 11 mağlubiyet alarak, sonuncu oldu ve turnuvaya buruk veda etti.

SUPER BOWL

Her yıl olduğu gibi bu sene de sahne şovlarıyla nefes kesen Super Bowl’u 123,4 milyon kişi izledi. Las Vegas’ta Kansas City Chiefs ile San Fransisco 49ers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Chiefs kupaya uzanan takım oldu.

Nefes kesen mücadelenin devre arası şovunda bu kez Usher sahne alırken, karşılaşmada 1,5 milyar tavuk kanadı tüketildi.

En düşük bilet fiyatının 5 bin dolar olduğu etkinlikte, 65 bin kişilik biletlerin tümü satıldı. 350 milyon dolarlık bilet geliri ise dudak uçuklattı.

SÜPER LİG’DE BONSERVİS REKORU KIRILDI

Galatasaray’da forma giyen Fransız oyuncu Sacha Boey, rekor bedelle Alman devi Bayern Münih’e transfer oldu.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, Boey için tam 30 milyon Euro ödedi. Galatasaray’ın söz konusu transferden bonuslarla birlikte 5 milyon Euro daha kazanabileceği bildirildi. Ancak yıldız oyuncu başının sakatlıklarla belaya girmesi nedeniyle Alman devinde çok fazla forma şansı bulamadı.

MOURINHO FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe’de mevcut başkan Ali Koç ile efsane başkanlardan Aziz Yıldırım arasındaki seçim rekabetinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç Jose Mourinho’nun takımın başına geçirilmesi oldu. Başkanlık vaadi olarak Aziz Yıldırım'ın takımın başına ‘Special One’ı geçireceğini söylemesinin ardından Ali Koç, başkan olmasının da avantajını kullanarak Mourinho ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu haberle çılgına dönerken, rakip takı taraftarları dahi Mourinho’nun Türkiye’ye gelmesinden heyecan duydu. Ancak, ligin devre arasına gelindiğinde Fenerbahçe lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşerken, pek de istenilen sonuç alınamadı.

ALİ KOÇ-AZİZ YILDIRIM CANLI YAYINI

Fenerbahçe’nin başkanlık seçimi öncesinde, televizyon ekranlarında tarihi anlar yaşandı. Uzun süredir aralarındaki küslükle gündeme gelen Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yer yer tansiyonun yükseldiği yayında Koç ve Yıldırım, seçim öncesi son kozlarını oynadı ve yayın sonrası ise sarıldı.

Tarihi yayın Somera’nın verilerine göre 55,89 reyting aldı.

Kaynak: Haber Merkezi