Arda Güler Eski Takımını Ziyaret Etti
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 2023 yılında transfer olduğu İspanyol devine katılmadan önce formasını giydiği Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Fenerbahçe'den 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eski takımıyla hasret giderdi. Can Bartu Tesisleri'ne gelen genç yıldız, eski takım arkadaşlarıyla sohbet etti.
Güler, ayrıca tesislerde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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