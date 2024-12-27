Maça Çıkmadan Apar Topar Göndermişti... Ankaragücü Yeniden O İsimle El Sıkıştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

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Maça Çıkmadan Apar Topar Göndermişti... Ankaragücü Yeniden O İsimle El Sıkıştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş ile yeniden anlaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Maça Çıkmadan Apar Topar Göndermişti... Ankaragücü Yeniden O İsimle El Sıkıştı - Resim : 1

MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA

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