Trabzonspor, Evinde Hatayspor'a Yenildi! Hatayspor Ligdeki İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 20.30'da Papara Park'ta başladı. İlk yarı berabere biten maçta Hatayspor Matondo'nun golüyle öne geçti. Trabzonspor kendi sahasında Hatayspor'a 1-2 yenildi. Böylece Hatayspor bu sezon ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

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Trabzonspor, Evinde Hatayspor'a Yenildi! Hatayspor Ligdeki İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetti.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Danylo Sikan, Banza

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Bilal Boutabba, Fernandes, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 1-2 HATAYSPOR

65' GOL | Matondo.

42' GOL | Sikan, sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Zubkov penaltı noktasının sağından kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bekaj'dan dönen topa 6 pasta dokunuşunu yapan Zubkov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

28' PENALTI İPTAL | VAR'ın müdahalesi ile hakem penaltıyı iptal etti.

26' PENALTI! Sikan, sol kanattan ceza sahası soluna girdi ve şutunu çekti. Kilama'nın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Topun başında Simon Banza.

25' Kilama, orta alanda Sikan'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Kilama sarı kart gördü.

22' GOL | Joelson Fernandes, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Sırtı kaleye dönük olan Görkem Sağlam, ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

nattan topu son çizgiye kadar taşıyıp ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: AA

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