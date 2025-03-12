Fenerbahçe'den Taraftarlarına 'Ceza' Uyarısı

Fenerbahçe Kulübü'nden Rangers maçı öncesi, müsabakayı tribünde izleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlara uyarıda bulundu. Açıklamada, geçmiş maçlarda yaşanan olaylarda alınan cezalar hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den Taraftarlarına 'Ceza' Uyarısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın TSİ 23.00'te İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi taraftarlara bilgilendirmede bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2024-2025 sezonunda Avrupa maçlarında yaşanan saha olayları sebebiyle UEFA tarafından toplamda 299 bin 500 Euro para cezası almıştır. Kulübümüz bahsi geçen para cezalarının yanı sıra LOSC Lille oynadığımız iç saha maçında sahaya yabancı madde atılması sebebiyle tribün kapama ve Union Saint Gilloise’a karşı deplasmanda oynadığımız müsabakada yaşanan seyirci olayları nedeniyle de 1 yıl deplasman tribününe giriş yasağı cezası almıştır.

Bu iki ceza ertelenmiş olsa da benzeri eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde söz konusu cezaların yürürlüğe girme riskinin bulunduğunu hatırlatıyoruz. Takımımızı desteklemek için tribünlerde olacak kıymetli taraftarlarımızdan, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağımız maçta gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Takımımızın en büyük gücü olarak saha içindeki mücadelemizin yanı sıra tribünlerde de kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Birlikte nice zaferler yaşamak dileğiyle."

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Kaynak: İHA

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