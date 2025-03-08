Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Bir Kez Daha Mucizeyi Başarabilecek mi? İşte Efsanevi Geri Dönüşleri

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe evinde konuk ettiği Rangers’a 1-3’lük skorla mağlup olarak tur şansını zora soktu. Ancak akıllara sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho’nun eliminasyon sistemli karşılaşmalardaki geri dönüşleri geldi.

62 yaşındaki teknik adam kariyerinde grup aşamaları sonrası çift maç eleme usulüne göre oynanan turlarda ilk maçı kaybettiği eşleşmelerin 6'sında adını üst tura yazdıran taraf olmuştu.

Porto ile ilk Avrupa kupasını kazandığı 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası çeyrek finalinde Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine ilk maçı 1-0 kaybeden Mourinho’nun ekibi, diğer karşılaşmayı 2-0 kazanarak yarı finale yükselmişti.

Mourinho, Porto ile Şampiyonlar Ligi’ni de kazandıktan sonra Chelsea’nın başına geçmiş ve Barcelona’ya karşı 2-1’lik yenilginin ardından 4-2 kazanarak bir geri dönüşe daha imza atmıştı.

ROMA İLE ÜST ÜSTE İKİ AVURUPA FİNALİ

Chelsea’nin başındaki ikinci döneminde PSG’ye 3-1 kaybederek tur şansını zora sokan Mourinho, rövanşta 2-0 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

2021-2022 sezonunda İtalya’ya geri dönen Mourinho, Roma’nın başında ki sezonda 2 final oynama başarısı göstermişti.

UEFA'nın o sezon uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Roma, çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Rövanşta rakibine şans tanımayan İtalyan ekibi 4 gollü galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Mourinho, bir sonraki sezon ise Roma ile Avrupa Ligi'nde yer aldı. Son 16 play-off turu ilk karşılaşmada Avusturya ekibi Salzburg'a 1-0 kaybeden Roma, ikinci maçta 2-0'lık skorla tur atladı. Bir önceki sezon Konferans Ligi finalinde üstünlük sağladığı Feyenoord ile bu kez Avrupa Ligi çeyrek final turunda eşleşen Roma, ilk maçta yaşadığı 1-0'lık yenilginin ardından rövanşta 4-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

Kaynak: İHA