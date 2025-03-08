Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya Olay Cevap: Hayatının Şokunu Yaşadı

‘Adanalı Ronaldo’ olarak bilinen Gökmen Akdoğan, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun ısındığı anlarda kendisini görmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Ronaldo’nun Gökmen Akdoğan’ı gördüğünde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşmanın öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo, tribünlerde ‘Adanalı Ronaldo’ olarak tanınan Gökmen Akdoğan’ı gördü.

Akdoğan’a yaklaşan Ronaldo, "Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin” dedi. Ronaldo’nun bu ifadelerinin ardından iki isim gülümseyerek birbirlerine selam verdi.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, bazı vatandaşlar Ronaldo’nun sözlerini saygısızlık olarak yorumlarken bazıları ise ‘şakalaşma’ olarak nitelendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi