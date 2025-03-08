Türk Takımları EuroLeague'de Fırtına Gibi Esti

EuroLegue'in 28'inci haftasında Fenerbahçe Beko Olimpia Milano'yu, Anadolu Efes ise bir diğer İtalya takımı olan Virtus Bologna'yı mağlup etmesini bildi.

Türk Takımları EuroLeague'de Fırtına Gibi Esti

THY EuroLeague’in 28’inci haftasında Türk takımları fırtına gibi esti. Fenerbahçe deplasmanda Olimpia Milano'yu, A. Efes de evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti.

THY Euroleague'de 28’inci hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı 2 maçtan da galip ayrılmasını bildi. Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'yu 100-76'lık skorla mağlup ederek, 19. Galibiyetine ulaştı. Anadolu Efes ise evinde mücadele ettiği bir diğer İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 89-68'lik skorla yenerek, ligde 14. kez kazandı.

EuroLeague’da haftanın sonuçları şöyle şekillendi:

Paris Basketball: 79 - Monaco: 91

Baskonia: 66 - Zalgiris Kaunas: 65

Bayern Münih: 100 - Kızılyıldız: 82

Olimpia Milano: 76 - Fenerbahçe Beko: 100

Panathinaikos: 85 - Real Madrid: 70

A. Efes: 89 - Virtus Bologna: 68

Asvel: 95 - Maccabi Tel Aviv: 68

Olympiakos: 82 - Partizan: 70

ALBA Berlin: 85 - Barcelona: 99

Kaynak: İHA

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