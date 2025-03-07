Çorum FK’da Tuncay Şanlı Dönemi
Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Şanlı, hedeflerinin Trendyol Süper Lig'e çıkmak için play-off potasına girmek olduğunu belirtti.
Çorum FK, Boluspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırma kararı aldı.
Play-off potasına girerek Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Çorum FK, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı’yı getirdi.
Çorum'a gelen Şanlı, sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra Çorum Şehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlı, ilk hedeflerinin ligde 9 Mart’ta oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA