Çorum FK’da Tuncay Şanlı Dönemi

Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile anlaştı. İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Şanlı, hedeflerinin Trendyol Süper Lig'e çıkmak için play-off potasına girmek olduğunu belirtti.

Çorum FK’da Tuncay Şanlı Dönemi

Çorum FK, Boluspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırma kararı aldı.

Play-off potasına girerek Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi amaçlayan Çorum FK, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı’yı getirdi.

Çorum FK’da Tuncay Şanlı Dönemi - Resim : 1

Çorum'a gelen Şanlı, sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra Çorum Şehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlı, ilk hedeflerinin ligde 9 Mart’ta oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması olduğunu belirtti.

Çorum FK’da Tuncay Şanlı Dönemi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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