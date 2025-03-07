Düzceli Sporcular Taekwondo Finallerinde Yarışacak

Zonguldak’ta düzenlenen Taekwondo Gençler Okul Sporları Grup Müsabakalarında Düzce’yi temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada madalya kazanan 8 sporcu, 21-23 Mart 2025 tarihlerinde Niğde’de gerçekleştirilecek finallere katılmaya hak kazandı.

1-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Düzceli sporculardan Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman şampiyon olurken, Utku Kap, Leyla Özkan, Mert Şengönül, Orkun Kap, Ali Boran Gökçe ve Furkan Zenbil üçüncülük derecesi elde etti. Zonguldak’taki grup müsabakalarında başarılı performans sergileyen Düzceli sporcular, Niğde’deki final karşılaşmalarında şampiyonluk için mücadele edecek.





Kaynak: İHA