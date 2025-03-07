Düzce’de Küçük Erkekler Hentbol Müsabakasında Şampiyon Belli Oldu

Düzce'de Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol Müsabakaları'nda şampiyonlar belli oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

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Düzce’de Küçük Erkekler Hentbol Müsabakasında Şampiyon Belli Oldu

Düzce’de düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkekler Hentbol Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bahçeşehir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 4 okul takımı katıldı. Turnuva sonunda Pakmaya Ortaokulu birincilik ipini göğüslerken, Necmi Hoşver Ortaokulu ikinci, Rıza Malatyalı Ortaokulu üçüncü ve Kasım Aktaş Ortaokulu dördüncü oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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