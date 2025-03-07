Beşiktaş Galatasaray Derbisi İçin TFF'den Yabancı Hakem İstedi

Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi için yabancı hakem talep ettiklerini açıkladı. Açıklamada, "TFF, Galatasaray derbisi için yaptığımız başvuruya pazartesi günü yanıt verecek" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş Galatasaray Derbisi İçin TFF'den Yabancı Hakem İstedi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

GALATASARAY DERBİSİNE YABANCI HAKEM TALEBİ

Açıklamada, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini daha önce dile getirdiği ifade edilirken, 29. Hafta oynanacak derbi için spor kamuoyunda yabancı hakem görevlendirilmeyeceğine yönelik haberlerin çıktığı ifade edildi.

FEDERASYON PAZARTESİ GÜNÜ YANIT VERECEK

Beşiktaş, yaptığı açıklamada bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'ın yabancı hakem talebini pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında yanıtlayacağını öğrendiklerini duyurdu.

Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği de ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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