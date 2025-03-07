Fenerbahçe’ye Sakatlık Şoku

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe’ye Sakatlık Şoku

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde ağırladığı Rangers’a 3-1 mağlup olarak, çeyrek final yolunda ağır bir darbe aldı.

Tur şansını zora sokan Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Çağlar Söyüncü’den geldi. Maçın ilk dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Söyüncü’nün MR sonuçlarında sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Söyüncü’nün 13 Mart’ta İskoçya’da oynanacak rövanş maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Kaynak: AA

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