Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Derbi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları sona erdi. Çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Trabzonspor - Sipay Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe
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