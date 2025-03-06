Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Derbi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti.

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Kuralar Çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda Dev Derbi

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları sona erdi. Çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

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Fenerbahçe Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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