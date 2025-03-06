Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Çarpıcı Açıklama: Kendi Sahamızda İyiyiz Ama...

Trabzonspor teknik direktörü gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kupada yolumuza devam ediyoruz ancak ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Çarpıcı Açıklama: Kendi Sahamızda İyiyiz Ama...

İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor’da diğer branşlarda gelen başarıları tebrik eden Şenol Güneş “A takımı dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Kupada yolumuza devam ediyoruz ancak ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz” açıklamasını yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Çarpıcı Açıklama: Kendi Sahamızda İyiyiz Ama... - Resim : 1

Olumsuz sonuçların büyük tepkiye neden olduğunu belirten Güneş, “Göreve geldiğimden beri bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. İstikrarlı ve güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Zaman zaman kötü oynadığımız maçlar oldu ancak her takıma karşı mücadele edebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ancak deplasmanda istikrarlı sonuçlar alamadık. Şampiyonluk yarışında geri kaldık. İlk 3 ile 5 arasında bir yerde olmayı hedeflerken daha geride kaldık" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyleyen Güneş ligde de ilk 5’i hedeflediğini söyledi.

Güneş, inancını kaybetmediğini söylediği açıklamasında, “Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. Bu kadro ile en iyisini yapacağız. Dik durup bunların hepsini aşacağız. Yetkili de benim, sorumlu da benim. Oyunculara görev veriyorum ve yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Ancak hataları düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü de geleceği de önemli. Sadece bir maç kazanıp kaybetmekle ilgili değil, kulübün geleceğini de planlamak gerekiyor. Bugün alacağımız sonuçlar, geleceğe olan güveni artıracaktır. Trabzonspor bizim göz bebeğimiz ve onu layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzonspor Süper Lig
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin
Rangers Taraftarı İstanbul’da Hayatını Kaybetti! Rangers Taraftarı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray ve Okan Buruk'a Ateş Püskürdü: 'Nasıl Bu Kadar Alçalabildiler?' Mourinho Galatasaray ve Okan Buruk'a Ateş Püskürdü
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor