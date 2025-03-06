Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Çarpıcı Açıklama: Kendi Sahamızda İyiyiz Ama...

İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor’da diğer branşlarda gelen başarıları tebrik eden Şenol Güneş “A takımı dışında herkesin başarılı olduğunu görüyoruz. Kupada yolumuza devam ediyoruz ancak ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz” açıklamasını yaptı.

Olumsuz sonuçların büyük tepkiye neden olduğunu belirten Güneş, “Göreve geldiğimden beri bir takım kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. İstikrarlı ve güzel bir oyun sergilemek istiyoruz. Zaman zaman kötü oynadığımız maçlar oldu ancak her takıma karşı mücadele edebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ancak deplasmanda istikrarlı sonuçlar alamadık. Şampiyonluk yarışında geri kaldık. İlk 3 ile 5 arasında bir yerde olmayı hedeflerken daha geride kaldık" açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyleyen Güneş ligde de ilk 5’i hedeflediğini söyledi.

Güneş, inancını kaybetmediğini söylediği açıklamasında, “Korkuları ve endişeleri yenecek bir takımımız var. Bu kadro ile en iyisini yapacağız. Dik durup bunların hepsini aşacağız. Yetkili de benim, sorumlu da benim. Oyunculara görev veriyorum ve yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Ancak hataları düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü de geleceği de önemli. Sadece bir maç kazanıp kaybetmekle ilgili değil, kulübün geleceğini de planlamak gerekiyor. Bugün alacağımız sonuçlar, geleceğe olan güveni artıracaktır. Trabzonspor bizim göz bebeğimiz ve onu layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA