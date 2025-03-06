İskoç Basınının Mourinho Korkusu: 'Gözlerimin İçine Baktı ve...'

Fenerbahçe'nin Rangers'i konuk edeceği karşılaşma öncesi İskoç basını da yoğun ilgi gösterdi. Biz muhabirin "Mourinho gözümün içine baktı. Gördüğüm şey, Rangers taraftarları için kötü haber" açıklaması, İskoç ekibinin cephesindeki korkuyu gözler önüne serdi.

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İskoç Basınının Mourinho Korkusu: 'Gözlerimin İçine Baktı ve...'

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunun ilk maçında Fenerbahçe İskoçya temsilcisi Rangers’i evinde konuk edecek. Karşılaşma için nefesler tutulurken, İskoç basını da İstanbul’daki karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

BBC’nin haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun basın toplantısını takip eden Daily Record gazetesi muhabiri Scott McDermott çarpıcı bir anektodu ortaya attı. McDermott, "Mourinho gözümün içine baktı. Gördüğüm şey, Rangers taraftarları için kötü haber" diye yazdı.

Portekizli teknik adamın gözlerindeki ışığın halen durduğunu belirten McDermott, “Tam 25 yıldır kupalarla dolu bir kariyerin ardından bile, daha fazlasını istiyor ve asla kaybetmeyecek gibi görünüyor” dedi.

İskoç Basınının Mourinho Korkusu: 'Gözlerimin İçine Baktı ve...' - Resim : 1

'KÜÇÜK BİR YENİLGİ' UMUDU

Sky Sports’ta konuşan Rangers’in eski oyuncusu Kris Boyd ise biraz daha umutlu konuşurken, Rangers’in Fenerbahçe’yi eleme şansının olduğunu söyledi. Boyd açıklamasında, Fenerbahçe’nin kadrosunu öve öve bitiremezken, "Avrupa'da belki de daha güçlü takımlara karşı oynadılar ve sonuç almayı başardılar" diye konuştu.

İstanbul’daki atmosferin zorlu olacağını belirten Boyd, Rangers’in İstanbul’da beraberlik ya da ‘küçük bir yenilgi’ ile tur için şanslarının olabileceğini aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe

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