Beşiktaş’ta Gaziantep FK Mesaisi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında evinde ağırlayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük izin arasının ardından bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.
Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla start verilen idman, tam saha çift kale maçla tamamlandı. Başkan Serdal Adalı’nın da takip ettiği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İHA
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