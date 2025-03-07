Beşiktaş’ta Gaziantep FK Mesaisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında evinde ağırlayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bir günlük izin arasının ardından bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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Beşiktaş’ta Gaziantep FK Mesaisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.

Beşiktaş’ta Gaziantep FK Mesaisi - Resim : 1

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla start verilen idman, tam saha çift kale maçla tamamlandı. Başkan Serdal Adalı’nın da takip ettiği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş’ta Gaziantep FK Mesaisi - Resim : 2

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: İHA

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