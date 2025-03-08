Fenerbahçe İçin Yolun Sonu mu?

Mourinho’nun takımları iyi savunma yapar ve Portekizli teknik adamın Avrupa kupası görünce gözü dönerdi. Bu açıdan dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında olduğu da bilinen bir gerçek.

Ancak Fenerbahçe’de dün savunma namına hiçbir şey yoktu.

Rakip topu sarı-lacivertlilere bıraksa da bulduğu her topta ya tehlike yarattı ya da top filelerle buluştu. Orta alandaki zaafiyet göze en net çarpan nokta oldu. Rangers’in forvetleri çok kısa sürede tehlikeli alanda topla buluştu. Fenerbahçe’de Fred’in eksikliği çok net hissedildi.

Kanarya pozisyon bulmayı başarsa da son vuruşlarda ya başarısız oldu ya da Rangers’in kalecisi devleşti. İkinci yarıda oyuna alınan Talisca ve Allan Saint-Maximin çare olamadı.

Öte yandan kendi evinde 3-1’lik skorla avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerin şansını bu saatten sonra çok düşük görüyorum. Mourinho eliminasyonlu sistemde her ne kadar dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında yer alsa da eldeki oyuncularla ‘gidilebilecek en uç nokta’ burası gibi görünüyor.

Süper Lig için en iki kadrodan birine sahip olan Fenerbahçe’nin kadrosunun Avrupa’da ne kadar yetersiz olabileceğini görmüş olduk dünkü mücadeleyle. Ne yapacağını bilen ve bir planı olan her takımın Türk takımlarını rahat bir şekilde geçebileceği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yine de Mourinho’dan ümit kesilir mi kesilmez mi haftaya göreceğiz. Ne kadar eleştirsek de şapkadan tavşan çıkardığına birçok kez şahit olduk. Fenerbahçeliler biraz bu umuda tutunacak. Bakalım…