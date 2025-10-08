Galatasaray’da Ayrılık Krizi! Serdar Ali Çelikler 'Gerçek Bu' Diyerek Bombayı Patlattı: Yıldız İsimle Sezon Sonu Yollar Ayrılıyor

Galatasaray’da kriz üstüne kriz yaşanıyor. Son olarak milli ara döneminde Madrid’de giden Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu olurken spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ‘Gerçek bu’ diyerek bombayı patlattı. Dursun Özbek gözünün yaşına bakmayacak. Yıldız isimle sezon sonu yollar ayrılıyor. İşte Galatasaray haberinin detayları…

Galatasaray’da Icardi depremi sürüyor. Son maçlarda yedek kalan ve bu durumdan rahatsız olan Icardi için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, bomba haberi patlattı.

ICARDI KRİZİ SÜRÜYOR

Milli aranın ardından nasıl bir sistemle sahaya çıkacağı merak edilen sarı-kırmızılı ekipte, Icardi’nin geleceği netleşmeye başladı. Neo Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, kulüpteki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘SEZON SONU TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR’

Çelikler, Galatasaray yönetiminin Icardi konusunda temkinli davrandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray, Icardi’nin sözleşmesini uzatmak istemiyor, mevzu bu. Bence doğrusunu da yapıyorlar çünkü futbolda duygusallığa yer yok. Gerçek bilgi bu. Şu anda bu konuşmaları yapmak istemiyorlar, Icardi de bekliyor. 32 yaşında bir oyuncu için 10 milyon euro çok yüksek.”

Serdar Ali Çelikler, ayrıca Victor Osimhen’in performansına da değinerek, “Osimhen hem Liverpool hem de Beşiktaş maçında takımın en kötüsüydü. Ali kıran baş kesen misin? Türkiye Ligi’ni küçümseyemezsin, saygı göstermen lazım.” dedi.

