Köy Takımından Şampiyonluğa Uzanan Başarı! 800 Kişiyle Ülkede Tarih Yazdılar: Önlerinde Tek Engel Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

800 kişilik bir köy takımı olan Mjallby, adım adım şampiyonluğa koşuyor. İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala küçük kadrosuyla şampiyonluklarını ilan etmeye hazırlanıyorlar. Bu başarı ülke tarihinde bir ilki yaşatmış olacak.

KÖY TAKIMINDAN TARİHİ BAŞARI! 1 MAÇ SONRASI İLAN EDECEKLER

800 kişilik bir balıkçı köyünün futbol takımı olan Mjallby, milli aranın ardından oynanacak ilk lig maçında 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

KÖY TAKIMINDAN TARİHİ BAŞARI

63 PUANLA ZİRVEDELER

Mjallby, İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan topladı.

EN YAKIN RAKİBİNE 11 PUAN FARK ATTI

Lider Mjallby ile 52 puanı bulunan en yakın takipçisi Hammarby arasında son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor. Son 4 haftada yalnızca bir galibiyet alması durumunda şampiyonluğuna ulaşacak Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.

Kaynak: AA