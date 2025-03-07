Fenerbahçe'nin Yenilgisi Avrupa Manşetlerinde: Rangers Boğaz'ı Fethetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Rangers ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, sahasında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle çeyrek final şansını zora soktu.

Fenerbahçe’nin tek golü 30. dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün yerine oyuna giren Alexander Djiku’dan gelirken, konuk ekibin gollerini ise 6. dakikada Dessers, 42. ve 81. Dakikalarda Cerny’den geldi.

Avrupa ve İskoçya basını, Rangers’ın etkileyici galibiyetinin ardından maç sonucunu manşetlerine taşıdı.

The Guardian gazetesi, maç sonucunu Rangers, İstanbul’da Fenerbahçe’yi farklı mağlup etti ifadeleriyle duyurdu.

‘BOĞAZ'A HÜKMETTİ’

The Scotsman gazetesi ise maçı gerilim dolu olarak nitelendirirken Rangers oyucularını 4 yıldızla ödüllendirdi. Gazete, İstanbul Boğazı’na atıfla “Ibrox kulübü, bu özel maçta Boğaz’a hükmetti” cümlesiyle galibiyeti özetledi.

BBC ise Rangers’ı acımasız olarak tanımlarken, Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Mourinho’ya atıf yaparak “Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni Avrupa Ligi'nde devirdi” ifadelerini kullandı.

‘KAHRAMANCA BİR ZAFER’

The National Scot gazetesi, Rangers’ın galibiyetini kahramanca bir zafer olarak nitelendirdi.

Daily Record ise bu galibiyetle, takımın gollerini atan Cerny ve Dessers’in takımın teknik direktörü Barry Ferguson’a hayatının gecesinin yaşatıldığını dile getirdi.

The Herald da galibiyetin kahramanca olduğunu belirtirken, takımın gollerini atan oyuncuların ilk maçta Fenerbahçe’yi şaşkınlığa uğrattığını belirtti.

TNT Sports da takımın teknik direktörü Barry Ferguson’un Avrupa’daki ilk maç olduğunu belirterek, Dessers’in ofsayt nedeniyle iptal edilen golünü hatırlatarak, hattrick yapmayı kıl payı kaçırdığını ön plana çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi